serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 50,7780 liradan, euro 55,7920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı alım ve satım seviyeleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 50,7760 liradan alınan dolar 50,7780 liradan satılıyor. 55,7900 liradan alınan euro ise 55,7920 liradan satılıyor.
Önceki kapanış rakamları:
Son kapanışta dolar 50,67 liradan, euro 55,83 liradan satılmıştı.
DOLAR 50,7780 LİRADAN, EURO İSE 55,7920 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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