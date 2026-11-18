Serdal Adalı: transfer gündemi ve kulüp öncelikleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk toplantısının ardından kulübün transfer gündemi ve diğer güncel konulara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve sportif kadro ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Adalı, "Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalı, transfer sürecinin belirli tarihlerle sınırlı olsa da kulüp içinde bir çalışmanın hiç durmadığını vurguladı. "Beşiktaş’ta 12 ay transfer bitmez. Artık slogan oldu 'Beşiktaş’ta transfer bitmez' diye. Transfer yapmak kadar da kolay bir şey yok" diye konuştu. Önümüzdeki hafta içinde isimlerin daha netleşeceğini ve daha spesifik açıklamalar yapabileceklerini ekledi.

devre arası hedefleri ve hangi mevkiler:

Başkan Adalı, teknik kadronun talepleri doğrultusunda eksiklerin değerlendirildiğini, "Bir sol açığımız yoktu" örneği üzerinden geçmiş eleştirilere de yanıt verdi. Kadro dönüşümü üzerinden rakamları paylaşan Adalı, "Bu takımda en son hatırladığım rakam 32-33 futbolcuyu değiştirmişiz" diyerek, yerine getirilen yaklaşık 20 yeni oyuncuya rağmen zirve hedefinin korunduğunu söyledi.

Devre arası için öne çıkan ihtiyaçlara dair Adalı, "Orta saha, sağ açığa bir takviye, bir stopere bir takviye yapmak isteriz ama bunlar yabancı kontenjanını nasıl çözeceğimize bağlı transferler" değerlendirmesinde bulundu. Willock ile ilgili olarak da istenen oyuncu olduğunu; Ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşme hakları başlayacağı için girişimlerin süreceğini bildirdi.

amatör branşlar, stopaj iadesi ve altyapı:

Adalı, amatör branşlara yönelik stopaj iadesi düzenlemesinin kulüpler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Kulüplerin yaklaşık 5 senedir ödediği vergilerin bir bölümünü amatör şubelere harcanmak üzere geri aldıklarını, bunun sonucunda Beşiktaş'ta amatör sporcu sayısının %35-40 arttığını ve bunun 300-400 çocuğa karşılık geldiğini aktardı.

Bu gelirlerin önemli yatırımlara dönüştüğünü söyleyen Adalı, Sancaktepe tesisinin amatörlere ve altyapıya ayrıldığını belirterek, planlanan stopaj indirimi ve sonrasındaki olası düzenlemelerin kulüpleri zor durumda bırakabileceğini ifade etti. Beşiktaş'ta şu anda yaklaşık 1.100 genç sporcu bulunduğunu hatırlattı ve bu desteğin sürmesi gerektiğini dile getirdi.

hakemler, yayın geliri beklentisi ve Batum maçı:

Hakem yetiştirme sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Adalı, son iki senede yaşanan aksaklıkların yetiştirme sürecini etkilediğini söyledi. "Hakemlerin bana göre de hiçbir suçu yok" diyen Adalı, genç hakemlere zaman tanınması gerektiğini, gelecek 1-1.5 sene içinde daha iyi noktaya gelmelerinin beklendiğini aktardı. Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray derbisinde yabancı hakem talep etmeyeceklerini de belirtti.

Yayın gelirleriyle ilgili beklentiler hakkında Adalı, kulüplerin ortak beklentisinin 500 milyon dolar mertebesinde olduğunu söyledi ve bu sezon yayın gelirinin geçen yılki 180 milyon doların çok üstünde olacağına inandığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak müsabakaya dair de Adalı, seyirci çalışmaları yaptıklarını ve biletlerin yüzde 85'inin satıldığını; UEFA'nın da yardımcı olduğunu belirtti. Deplasmanlarda yaşanan sonuçlar ve hakem kararlarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, Konya ve Batum maçlarının çıkış olmasını umduğunu söyledi.

medya, eleştiriler ve camianın tepkisi:

Adalı, teknik heyet ve futbolculara yönelik sert eleştiriler konusunda da sert konuştu: "Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor." Eleştiriye açık olduklarını ancak hakaret ve seviyesiz saldırılara karşı camianın tepkisinin kararlı olacağını belirtti.

Son olarak, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için iyi dileklerini ileten Adalı, Yalçın'ın başarılı olacağına inandığını söyledi.

Öne çıkan notlar: Adalı'nın vurguladıkları arasında yıl boyu sürecek transfer çalışmaları, belirlenen mevkilere (orta saha, sağ açık, stoper) takviye arayışı, Willock temasının Ocak ayında başlayacak olması, amatör branşlara ayrılan kaynakların önemi ve yayın ihalelerinde 500 milyon dolarlık beklenti yer aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Gereken noktalara transferler yapılacak. Beşiktaş'ta 12 ay transfer bitmez. Artık slogan oldu 'Beşiktaş'ta transfer bitmez' diye. Transfer yapmak kadar da kolay bir şey yok" dedi.