Serdal Adalı mazbatasını alarak yeni döneme resmen başladı

Mazbata töreni:

Beşiktaş Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata takdimi, kulübün divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve genel kurul divan başkanı Burak Özmen tarafından gerçekleştirildi. Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları tören sırasında takdim edildi.

Tören, divan üyeleri, yönetim kurulu adayları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla gerçekleşti. Mazbata teslimi ve sonrasında çekilen toplu fotoğraf, törende öne çıkan anlar arasındaydı.

divan başkanının çağrısı:

Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, törende yaptığı konuşmada seçimin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, yeni yönetimi tebrik etti. Ürkmezgil, konuşmasında özellikle kulübün artık iç tartışmalar yerine sahadaki hedeflere ve istikrara odaklanması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Beşiktaş’ın bundan sonra ihtiyacı olan istikrar, huzur, birlik ve başarıdır." Divan başkanı, yönetimin şeffaflık ve kararlılıkla çalışacağına dair inancını da dile getirdi.

adalı'nın mesajı ve öncelikler:

Başkan Serdal Adalı, genel kurul üyelerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Adalı, mazbatasını aldığı günü hatırlatarak görevinin kendisi için önemine dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı: "Geçirdiğim bu 1.5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi". Adalı, son 1.5 yılda yapılan idari ve mali genel kurul süreçlerine değinerek camianın verdiği desteğin sorumluluğu artırdığını söyledi.

Yeni dönemde mali ve sportif alanda yoğun çalışacaklarını belirten Adalı, kulübü "daha güçlü" bir noktaya taşımayı ve Beşiktaşlıların hak ettikleri mutlulukları sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda Adalı, genel kurul divan üyelerine tören anısına bir Kartal figürü hediye etti.

Tören, yönetim kurulunun mazbata teslimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Başkan Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi:

Asıl üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Beşiktaş Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.