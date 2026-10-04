Serdal Adalı oyunu kullanıp camiaya hizmet sözü verdi

beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oyunu kullandı. Toplantı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

sandık ve oy verme süreci:

Adalı, 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tek aday olarak girilen seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı ve süreç basın mensupları önünde gerçekleşti.

başkanın açıklaması:

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Adalı, basın mensuplarına şu değerlendirmeyi yaptı: "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan sonraki günlerde inşallah daha iyi hizmet etmeye gayret edeceğiz. Camiaya layık olmaya çalışacağız".

Adalı'nın açıklamaları, görevine devam etme niyetini ve kulüp camiasına hizmet etme hedefini vurguladı. Genel kurulun ilerleyen bölümlerinde seçim sürecine ilişkin diğer işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI, OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYUNU KULLANDI.