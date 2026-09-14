Serdar Dursun: fenerbahçe'nin bazı mevkilerinde oyuncu kalitesi eksik

Serdar Dursun'ın maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün evinde oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Gaziantep FK’nın tecrübeli forveti Serdar Dursun, hem müsabakanın zorlu koşullarına hem de karşılaşmanın takımlar açısından taşıdığı anlamlara değindi.

maçın oynanışına ilişkin gözlemler:

Serdar, zeminin oynanışı zorlaştırdığını belirterek, "Tabi ki bu zeminde oynamak kolay değil" dedi. Sahaya üç puan için çıktıklarını, ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendirebilseler maçın farklı olabileceğini vurguladı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin de direkten dönen ve çizgiden çıkan net pozisyonları olduğunu hatırlatan Serdar, böyle maçlarda geri düşmemenin önemine dikkat çekti: "Büyük takımın baskısı farklı oluyor. Doğru durunca her zaman gol atma şansı oluyor."

Serdar, bazı pozisyonlarda daha sakin ve doğru tercihlerin gollere çevrilebileceğini ifade ederek, büyük takıma karşı alınan 1 puan'ın takım için faydalı olduğunu söyledi.

fenerbahçe'nin ligdeki durumu ve kadro eleştirisi:

Eski takımı Fenerbahçe hakkında sorulan soruya Serdar, kulübün güçlü bir rakip olduğunu ancak yaşanan istikrarsızlığın camiayı ve oyuncuları etkilediğini anlattı. Gençlerbirliği maçındaki puan kaybı ve Beşiktaş karşılaşmasında öne geçilip sonrasında yaşananların camiada kırılmalar yarattığını belirtti: "Taraftarların da uzun yıllardır şampiyonluk beklentisi var. Camia kırılgan bir camia."

Lig tablosuna dair değerlendirmesinde, "Şu an 6 puanlık bir fark var ama daha lig için çok erken" sözlerini kullanan Serdar, büyük takımların maç kazanarak ritim yakaladıklarını söyledi ve asıl eleştirisini açıkladı: "Bence kadroda oyuncu anlamında bir yetersizlik var. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor." Serdar, belirli mevkilerde oyuncu kalitesinin eksik olduğunu ve bunun teknik ekibin oyun planını sınırlandırdığını ifade etti.

Sonuç olarak Serdar Dursun, hem Gaziantep FK adına alınan puanın değerine vurgu yaptı hem de Fenerbahçe için bir uyarı niteliğinde görüşlerini paylaştı; kadro derinliği ve pozisyon kalitesi eksikliği nedeniyle büyük takımların da zorlanabileceğini öne sürdü.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜN TECRÜBELİ FUTBOLCUSU SERDAR DURSUN