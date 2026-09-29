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serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geçirildi

Serdivan'da jandarma 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi; bununla 1 ton 958 kilogram bonzaiye denk olduğu belirtildi, 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:33

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geçirildi

operasyon detayları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında iki şüpheliye yönelik arama ve inceleme yapıldı. Soruşturma uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde sürdürülüyor.

ele geçirilen madde ve değerlendirme:

Operasyonda yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen maddenin yaklaşık 1 ton 958 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceğini değerlendirdi.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler tamamlandı; mahkeme kararıyla 2 şüpheli tutuklandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TON 958...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TON 958 KİLOGRAM BONZAİ ELDE EDİLEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN SENTETİK KANNABİNOİD MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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