Serdivan'da 3 milyonluk kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Ele geçen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu değerlendirildi.

operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda şüphelinin ev ve iş yerinde çok miktarda ürüne rastlandı.

Aramalarda 4 ton kaçak tütün ile 700 bin boş makaron ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ekipler, bulunan malzemelerin piyasa değeri konusunda inceleme yaptı.

adli süreç:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Operasyonda adresinde arama yapılan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, dosyanın savcılık tarafından yürütüldüğü bildirildi.

OPERASYONDA 4 TON KAÇAK TÜTÜN, 700 BİN BOŞ VE 10 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLD