serebral palsili çocuğa Hassa'da tekerlekli sandalye sürprizi yüzleri ısıttı

Hassa'da sevinç anı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin düzenlediği destek çalışması kapsamında, Hassa ilçesinde serebral palsi (CP) tanısı bulunan bir çocuğa CP destekli tekerlekli sandalye teslim edildi. Ekipler, çocuğun günlük yaşamını daha rahat ve güvenli sürdürebilmesi amacıyla aracı aileye ulaştırdı.

Tekerlekli sandalyeyi gören çocuğun yüzündeki mutluluk anı, hem ailesini hem de belediye personelini duygulandırdı. Aile, aracın çocuğun hareket kabiliyetini artıracağı ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı.

CP destekli sandalyenin katkısı:

HBB yetkilileri, CP destekli tekerlekli sandalyenin çocuğun bağımsız hareket etmesine yardımcı olacağını; böylece sosyal yaşama katılımının ve günlük bakım süreçlerinin kolaylaşacağının altını çizdi. Araç, çocuğun hem okul hem de ev içi hareketlerinde güvenlik ve konfor sağlamayı hedefliyor.

belediyenin destek programı devam edecek:

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, engelli bireylere yönelik desteğin süreceğini belirterek bugüne kadar 52 akülü ve 739 manuel tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını açıkladı. Aileler ise HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti; benzer desteklerin devam etmesini umduklarını söyledi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİYLE YÜZÜ GÜLEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞUN YÜZÜNDEKİ MUTLULUK YÜREKLERİ ISITTI.