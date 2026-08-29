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Şereflikoçhisar'daki 18 yıllık Dede Baltacı cinayeti yeniden aydınlatıldı

Şereflikoçhisar'da 2008'de ölü bulunan Dede Baltacı'nın 18 yıllık faili meçhul cinayeti, yeni incelemelerle çözüldü; 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şereflikoçhisar'daki 18 yıllık Dede Baltacı cinayeti yeniden aydınlatıldı

Soruşturmanın yeniden açılması ve yürütülmesi:

2008 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ölü bulunan Dede Baltacı olayına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelendi. Çalışma Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yürütüldü. İncelemelerde yeni nesil teknolojik imkânlardan yararlanıldı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Tespitler, operasyon ve adli süreç:

Ekiplerin çalışmaları sonucu toplam 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Mahkeme süreci ve adli işlemler tarafların yasal hakları çerçevesinde devam ediyor.

Bu gelişme, yıllardır faili meçhul kalan cinayet dosyalarının yeniden değerlendirilmesiyle çözülmesine bir örnek teşkil ediyor ve soruşturmanın koordineli, teknolojik destekli çalışmalarla nasıl ilerlediğine dair somut sonuçlar ortaya koyuyor.

Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı

Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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