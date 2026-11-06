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Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım İzmir ve 15 Kasım deplasman maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

a milli takım aday kadrosu açıklandı:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla aday kadroyu duyurdu. UEFA Uluslar Ligi 1. Grup kapsamında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynanacak maçlar için 26 futbolcu davet edildi.

çağrılan oyuncuların dağılımı:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha ve forvet: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

seçimin gerektirdiği öne çıkan noktalar:

Kadro, genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin karışımını yansıtıyor; Arda Güler, Can Uzun ve Aral Şimşir gibi genç oyuncuların davet edilmesi geleceğe yönelik bir sinyal verirken, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Enes Ünal gibi tecrübeli isimler kadroya denge getiriyor. Teknik heyetin, savunma hattında Melih Demiral ve Ozan Kabak gibi isimlere güvenmesi dikkat çekiyor.

Milli takım şimdi hazırlık sürecine başlayacak ve 12 Kasım'daki İzmir buluşmasıyla Belçika, ardından 15 Kasım'da Fransa karşılaşmasıyla Uluslar Ligi'ndeki iddiasını sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, millilerin Belçika ve Fransa ile oynayacağı...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, millilerin Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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