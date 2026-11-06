sergi dayanışmayla Gazze'ye uzandı

sergi sanatla dayanışmayı buluşturdu:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan "Tek ve Çok" sergisi, kentteki kültür yaşamına yeni bir katkı sundu. 41 sanatçının 73 eserinın yer aldığı sergi, estetik arayışın ötesine geçerek insani bir dayanışma örneğine de dönüştü. Sergide, sanatçı Cemal Toy imzalı iki eserin satışından elde edilecek gelir, savaşta yaralanan ve protez ihtiyacı bulunan Filistinlilere bağışlanacak.

küratörlük ve ortak üretim yaklaşımı:

Serginin küratörü Ayşegül Ekin Odabaşı, etkinliği farklı seslerin bir araya geldiği ortak üretim alanı olarak tanımladı. Her sanatçının ayrı bir bakış açısı olduğunu, aynı atölyede yan yana çalışmanın zamanla bu sesleri bir koroya dönüştürdüğünü vurgulayan Odabaşı, Kocaeli'de 41 sayısıyla özdeşleşen sanatçı buluşmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nin kağıt üretimi geçmişine atıf yapan küratör, mekânın sanatla yeniden kurgulandığını belirtti.

belediye temsili ve projenin insani boyutu:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, serginin sadece sanatsal değil aynı zamanda sosyal sorumluluk yönüne de dikkat çekti. Abiş, eser satışından sağlanacak gelirin protez ihtiyacı bulunanlara yönlendirilecek olmasını, üzerinde düşünülmesi gereken bir duyarlılık örneği olarak nitelendirdi ve sanatçıları bu yaklaşım nedeniyle tebrik etti.

Ressam Cemal Toy, serginin temelinde birlikte üretme ve iyiliği çoğaltma düşüncesinin bulunduğunu belirterek, sanatçıların yan yana gelince daha geniş etki yaratabildiğini söyledi. Toy, projenin sürdürülebilirliğinin önemine değinerek destek verenlere teşekkür etti; isimler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.

açılışta performans ve ziyaret bilgisi:

Sergi açılışında, Cemal Toy Atölyesi kara kalem eğitmenlerinden Ceyda Yalçın "Füzen Performansı" gerçekleştirdi. Kocaeli’ye ait hikayeler ve sanatçının hayal dünyasından derlenen özgün alıntılarla oluşturulan siyah-beyaz çalışmalar katılımcıların ilgisini çekti. Tek ve Çok Sergisi, SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

KOCAELİ’DE 41 SANATÇININ 73 ESERİNİN YER ALDIĞI "TEK VE ÇOK" SERGİSİ, GAZZE’YE UZANAN ANLAMLI BİR DAYANIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. SERGİDE CEMAL TOY İMZALI İKİ ESERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR, SAVAŞTA YARALANAN VE PROTEZ İHTİYACI BULUNAN FİLİSTİNLİLERE BAĞIŞLANACAK.