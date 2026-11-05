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Serik'te ahır olarak kullanılan ev yangında ağır hasar gördü

Serik Akbaş Mahallesi'nde alt katı ahır olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te ahır olarak kullanılan ev yangında ağır hasar gördü

Serik'te ahır olarak kullanılan ev yangında ağır hasar gördü

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Karadaşlar mevkiinde, saat 11.00 sıralarında bir müstakil evde yangın çıktı. Ev sahibinin Ahmet Koç olduğu belirtilen yapının alt katının ahır olarak kullanıldığı kaydedildi.

Müdahale ve zarar tespiti:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sonrasında evde meydana gelen hasar nedeniyle yapı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

soruşturma ve inceleme devam ediyor:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak incelemesi sürüyor. Yapılan ilk müdahaleler sonucunda can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi; yetkililer, olay yerine ilişkin detaylı operasyonel ve teknik incelemeleri sürdürüyor.

Olayla ilgili bilgi toplanmaya devam ederken, yetkililer yangının kesin nedeninin inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. EV YANARAK KULLANILAMAZ...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. EV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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