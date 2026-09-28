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Serik'te balkon alevleri eve sıçramadan kontrol altına alındı

Serik'te bir apartmanın üçüncü kat balkonunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle daireye sıçramadan söndürüldü; balkondaki kanepe kullanılamaz.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te balkon alevleri eve sıçramadan kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle'sinde bulunan beş katlı bir apartmanın üçüncü katındaki balkonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların balkondan yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum, kısa sürede itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

müdahale ve zarar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin dairenin içine sıçramadan kontrol altına alınması için hızlı müdahalede bulundu. Müdahale sayesinde yangın evin içine sirayet etmeden söndürülürken, balkonda bulunan bir kanepe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Ev sahibi Hanım Balcı olay yerine geldikten sonra büyük bir korku yaşadığını belirtti. Balcı, "Yangın sırasında evde değildim. Komşular, torunlar haber verdi. Kendim çıkamadım evime ayaklarımdan dolayı. Balkondaki kanepe yanmış" dedi.

inceleme sürüyor:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yetkililer vatandaşları balkon ve açık alanlarda yangın riski oluşturan uygulamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE BEŞ KATLI BİR APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN BALKON YANGINI, İTFAİYE...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE BEŞ KATLI BİR APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN BALKON YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE DAİREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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