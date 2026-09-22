Serik'te dijital sensörlerle don nöbetine veda

Antalya Büyükşehir Belediyesi, seraları dijital sensörlerle koruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde toplam 2 bin dekar sera alanını korumak amacıyla 700 üreticinin serasına sıcaklık ve nem sensörleri kurdu. Uygulama ücretsiz olarak dağıtıldı ve sensörlerin kurulumları tamamlandı.

Proje ile özellikle kış aylarında seracılığın en büyük sorunlarından biri olan don nöbetlerine karşı üreticilerin cep telefonları üzerinden anlık takip ve uyarı alması hedefleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir kurulumların yapıldığı seraları ziyaret ederek üreticilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

sistem nasıl çalışıyor:

Seralara yerleştirilen sensörler sıcaklık ve nem verilerini gerçek zamanlı olarak ölçüyor ve üreticilerin kullandığı uygulamaya gönderiyor. Sistem, sıcaklık tehlikeli seviyeye düştüğünde veya nemde ani değişim olduğunda üreticiyi anında uyarıyor. Böylece don vurmadan, uygun önlem zamanında alınabiliyor; havalandırma, sulama ve ısıtma müdahaleleri tam zamanında gerçekleştirilebiliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan uygulamanın etkisini şu şekilde özetledi: sistem geceleri düşük sıcaklıklarda üreticiyi uyaracak, mantar ve hastalık riskine karşı nem yönetimini kolaylaştıracak. Fire azalacak, ürün kalitesi artacak, gereksiz sulama, fazla ilaçlama ve boşa yakıt harcaması önlenerek masraflar düşürülecek.

üreticiler ve muhtarın değerlendirmesi:

Burmahancı Mahalle Muhtarı Mehmet Büyükavcı dijital sensörlerin üreticinin hayatını kolaylaştıracağını belirterek biber gibi nemli hava isteyen ürünlerde nem ve sıcaklık dengesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Mahalledeki üreticiler, özellikle kışın tuttukları don nöbetlerinden ve uykusuz gecelerden kurtulacaklarını, artık evden cep telefonuyla seralarını takip edeceklerini söyledi.

Üreticilerden gelen geri bildirimlerde sensörlerin kullanımıyla operasyonel maliyetlerin azalacağı ve ürün kalitesinin yükseleceği vurgulandı. Sistem sayesinde çiçek dökülmesi ve meyve yanmasının önleneceği, böylece mahsul verimi ve gelirlerin artırılacağı ifade edildi.

saha ziyaretleri ve çalışma incelemeleri:

Başkan Vekili Büşra Özdemir, seralarda üreticilerle sohbet ederek bölge halkıyla sıcak bir temas gerçekleştirdi ve kadın üreticilerle birlikte sacın başına geçip gözleme pişirdi. Ziyaretin ardından Özdemir, Serik Atık Su Arıtma Tesisi'ni de ziyaret etti.

Burada kapasite artırımı için yapımı devam eden son çökeltim havuzu ve disk filtre UV binası inşaatını inceledi ve ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye yetkilileri projenin yaygınlaştırılması ve dijital tarım uygulamalarının genişletilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Proje, bölgedeki seracılığın dijital dönüşümünde örnek uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor; üreticilere hem zaman tasarrufu hem de ekonomik avantaj sağlaması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERİK'İN BURMAHANCI MAHALLESİ'NDE TOPLAM 2 BİN DEKAR SERA ALANINI KORUMAK, ÜRÜNLERİN DON BAŞTA OLMAK ÜZERE İKLİM KOŞULLARINDAN DOLAYI ZAYİ OLMASINI ÖNLEMEK İÇİN 700 ÇİFTÇİNİN SERASINA SICAKLIK VE NEM SENSÖRLERİ KURDU.