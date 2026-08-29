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Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

Antalya Serik'te geri manevra yapan minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Y.E.Ş., hastanede hayatını kaybetti; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

Olayın oluşu

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile geri manevra yapan baba M.Ş., aracın altında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı. Yakınlarının müdahalesiyle Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun minibüsün arka kısmında oynadığı ve babanın geri manevra yaparken çocuğa çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsün durduğu ve çocuğun araç altından alınarak minibüsle hastaneye götürüldüğü görülüyor. Bu görüntüler kazanın anlaşılmasında belirleyici oldu.

Soruşturma ve aile durumu:

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. Kaza, ailede derin üzüntüye yol açtı; olay anına ilişkin kayıtlar, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne böyle sebep oldu

Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne böyle sebep oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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