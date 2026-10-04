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Serik'te galeride kundaklama iddiası: 6 araçta maddi hasar, şüpheli tutuklandı

Serik'te bir oto galeride S.K.'nin benzin dökerek 6 aracı ateşe vermesi sonucu maddi hasar oluştu; zanlı polise teslim olup, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te galeride kundaklama iddiası: 6 araçta maddi hasar, şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece bir oto galeriye giren S.K., içeride bulunan araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

Şüphelinin teslim oluşu:

Yangının ardından S.K., olay yerine ikinci müdahaleden önce polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapıldı ve olayla ilgili ilk soruşturma burada başlatıldı.

Adli süreç ve tutuklama:

İlçe emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından "kundaklama" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi; soruşturma ise savcılık denetiminde sürüyor.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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