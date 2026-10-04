Serik'te gece galeride alevler: 6 araç zarar gördü, şüpheli tutuklandı

Olayın özeti:

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında, bir oto galeride sergilenen araçlar hedef alındı. Galeri alanına giren S.K. üzerinde bulunan benzinle içeride park halindeki 6 araç üzerine benzin dökerek ateşe verdi; çıkan yangında araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayın gelişimi:

Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayın hemen sonrasında şüpheli, güvenlik güçlerine gitmek yerine doğrudan polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yasal süreç:

Nöbetçi mahkeme, şüpheli S.K.'yı kundaklama ve mala zarar verme suçlamalarıyla tutuklayarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmaları yetkililerce devam ediyor.

Antalya’da oto galeri kundaklama şüphelisi tutuklandı