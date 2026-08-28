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Serik'te geri manevra kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Serik'te evinin önünde geri manevra yapan servis minibüsünün çarpması sonucu 1,5 yaşındaki Y.E.Ş. hayatını kaybetti; jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:40

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te geri manevra kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis minibüsü ile evinin önünde geri manevra yapan M.Ş., 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Aracın altında kalan 1,5 yaşındaki Y.E.Ş. ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne kaldırılan çocuk için yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve süreç:

Küçük çocuğun cenazesi, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE EVİNİN ÖNÜNDE GERİ MANEVRA YAPAN BABA, 1.5...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE EVİNİN ÖNÜNDE GERİ MANEVRA YAPAN BABA, 1.5 YAŞINDAKİ OĞLUNA ÇARPTI. HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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