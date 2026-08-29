Serik'te geri manevra yapan minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk toprağa verilecek

Minibüsün geri manevrası sırasında yaşanan kaza ilçeyi yasa boğdu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, servis minibüsünün geri manevrası sırasında aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin fark edilmedi. Minibüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı ve olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayın meydana geliş şekli:

Edinilen bilgiye göre, minibüsü kullanan Levent Şahin aracını evinin önünde geri manevra yaptığı sırada, arkasında bekleyen oğlu Yakup Emir Şahin gördüğü veya duyduğu şekilde fark edilmedi. Yaralı çocuk, yakınları tarafından hızlıca Gebiz Acil Sağlık Merkezine götürüldü ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın canlı kamerası kayıtları, kazanın nasıl gerçekleştiğini ve anların trajedisini ortaya koydu. Görüntülerde, kısa sürede gelişen ve geri dönüşü olmayan sonuçlar yaşandığı görülüyor.

Cenazenin teslimi ve defin:

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Acı haberin ardından morga gelen aile, cenazeyi teslim alırken büyük üzüntü yaşadı; anne Fatma Şahin ve baba Levent Şahin ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı ve bazı yakınların fenalık geçirdiği bildirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aileye teslim edildi. Küçük Yakup Emir Şahin'in cenazesinin, bugün öğle namazı öncesinde Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, mahallede derin bir üzüntü yaratırken, aile ve yakınlarının acısı kamusal alanda görünür oldu; yetkililer ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yürütülen süreçler devam ediyor.

CENAZEYİ ALMAK İÇİN MORGA GELEN ANNE VE BABA, ÇOCUKLARININ ACISIYLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU