Serik'te iddia edilen kundaklama sonrası kiracı alevlerden kediyi kurtardı

Serik'te son katta çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, mahallede büyük korku yarattı. İddiaya göre 3 katlı binanın son katında oturan M.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle dairesini ateşe verdi. Alevler pencerelerden taşarken, mahalle sakinleri ve binadaki diğer kiracılar kendilerini sokağa attı.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı; alevler alt katlara sıçramadan söndürüldü. Dairenin içindeki yoğun yanma nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kiracı muzaffer yıldız'ın cesur müdahalesi:

Yangın sırasında binadaki kiracılardan Muzaffer Yıldız, ev sahibinin oğlunun içeride kediler olduğunu söylemesi üzerine harekete geçti. Alevlerin arasında balkona tırmanan Yıldız, canını riske atarak bir kediyi kurtarmayı başardı. Olayı değerlendiren Yıldız, "Her şey bir anda oldu. Yangın çıktı, önce bağrış sesleri duydum. Ev sahibimin oğlu içeride kedilerin olduğunu söyleyince hemen kurtarmak istedim. O an canımı tehlikeye attığımı düşünemedim bile, sadece onları çıkarmaya odaklandım" dedi.

Yıldız'ın soğukkanlı ve hızlı müdahalesi, bir canın daha kurtarılmasını sağladı; mahalle sakinleri bu davranışı "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

Tanıklar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi:

Yangına tanık olanlar da olayın boyutunu anlattı. Mahalle sakini Kadir Tosun, pencerelerden bir anda alevlerin yükseldiğini, evde oturan kişinin ise iddialara göre "evi kendisinin yaktığını" söylediğini aktardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Yangının söndürülmesinin ardından, ev sahibi olduğu öne sürülen M.E. polis aracında gözyaşları dökerken görüntülendi; daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel yetkililer, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla soruşturmayı derinleştireceklerini, apartman güvenliği ve vatandaşların hızlı ihbarının benzer durumlarda belirleyici olduğunu vurguladı. Yangının çıkış nedeni polis ve itfaiye raporları netleşinceye kadar kesin olarak açıklanmayacak.

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