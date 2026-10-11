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Serik'te kameralara yansıyan kaza: üç tekerlekli bisiklet arkadan çarpıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin arkadan çarpması sonucu elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet devrildi; biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:11

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serik'te kameralara yansıyan kaza: üç tekerlekli bisiklet arkadan çarpıldı

Serik'te öğle saatlerinde meydana gelen çarpışma

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde bir otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, 07 CJB 174 plakalı otomobili kullanan Özay C. ile 07 JEP 388 plakalı bisikleti süren Rukiye Ş. ve yolcu Fatma H. arasında çarpışma yaşandı.

Görüntülerde neler görülüyor:

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, üç tekerlekli bisikletin yol kenarında durup çevreyi kontrol ettiği, dönmek için harekete geçtiği sırada arkadan gelen otomobilin bisiklete çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet savruldu ve çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu.

Yaralıların durumu ve ilk müdahale:

Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılardan bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ KASALI BİSİKLET ÇARPIŞMIŞTI....

SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ KASALI BİSİKLET ÇARPIŞMIŞTI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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