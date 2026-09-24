Serik'te kavşak uyarısı: mahalle trafik önlemi bekliyor

Serik'te kavşakta araçlar çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Çopuroğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Belek istikametinden gelen hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden ticari taksi çarpıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı ancak her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, 07 BUJ 212 plakalı hafif ticari araç, Devlet Hastanesi yönüne dönmek istediği sırada M.Y. yönetimindeki araç ile manevra yaptı. Bu sırada arkasından gelen ve M.B.Y.'nin kullandığı 07 BZY 252 plakalı ticari taksi ile çarpışma gerçekleşti.

kaza anı ve müdahale:

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ticari taksi yol kenarındaki beton dubalara çarparak kaldırımda durabildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şans eseri yaralanma tespit edilmedi.

Her iki araçta görülen hasar, kazanın şiddetini gösterirken yetkililer olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler ve görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis tarafından bilgilendirildi.

mahalle sakinlerinin talepleri:

Kaza noktasına yakın bir bölgede yaşayan mahalle sakini Halil Tunç, aynı kavşakta sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem talep etti. Tunç, "Burada haftada en az bir iki kaza oluyor. Kavşağa mutlaka trafik ışığı ya da hız kesici tümsek yapılması gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinleri, kavşağa giren sürücülerin hızlarını düşürmediğini ve bu yüzden riskin sürdüğünü vurguluyor. Talepler arasında işaretleme, hız azaltıcı uygulamalar ve kalıcı trafik düzenlemeleri yer alıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve incelemeyi sürdürüyor. Yetkililerin mahalle sakinlerinin taleplerini değerlendirerek ek önlem alıp almayacağı bekleniyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU.