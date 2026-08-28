Serik'te kıvılcım ve rüzgarın etkisiyle dört mahallede yangın çıktı

Yangınlar kısa sürede müdahale ile kontrol altına alındı:

Antalya'nın Serik ilçesinde Kürüş, Yeşilyurt, Üründü ve Kozan mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde başlayan otluk ve zirai alan yangınları, ilçe itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarda ağaçlar, tarım alanları, saman balyaları ve bir hayvan ağılı zarar gördü; can kaybı ve evlere sıçrama olmaması dikkat çekti.

Yeşilyurt ve Kozan'daki yangınlar:

Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu kopan tellerden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; yol kenarındaki zeytin ağaçları ile otluk alanın bir bölümü zarar gördü.

Kozan Mahallesi'nde ise henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Kürüş ve Üründü'de rüzgarın etkisi:

Kürüş Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Alevler römork üzerinde bulunan saman balyalarını da tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken çevredeki ağaçlar, bir traktör römorku, saman balyaları ve bir hayvan ağılı zarar gördü.

Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, yangının yol kenarından geçen bir araçtan atılan izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini belirterek, "Yoldan geçen bir araçta atılan izmarit ile yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi ve yangın kontrol altına alındı. Mahalle halkımız da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yaklaşık 2 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yangın evlere sıçramadı" dedi.

Üründü Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın da itfaiye ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü. Dört mahallede çıkan yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE KÜRÜŞ, YEŞİLYURT, ÜRÜNDÜ VE KOZAN MAHALLELERİNDE FARKLI SAATLERDE ÇIKAN ZİRAİ VE OTLUK ALAN YANGINLARI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINLARDA AĞAÇLAR, TARIM ALANLARI, SAMAN BALYALARI VE BİR HAYVAN AĞILI ZARAR GÖRDÜ.