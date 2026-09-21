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Serik'te rüzgârla büyüyen otluk yangını serada hasar bıraktı, evler son anda korundu

Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi yakınlarında çıkan otluk yangını rüzgârla büyüyerek biber serasında hasara yol açtı; itfaiye alevleri eve metreler kala kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te rüzgârla büyüyen otluk yangını serada hasar bıraktı, evler son anda korundu

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi yakınlarında, Üçtepe Caddesi civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların hızla tutuşması ve rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve yerleşim ile tarım alanlarını tehdit eder hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak müdahalesi, yangının evlere sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler bir müstakil eve metreler kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tarım alanlarındaki zarar:

Yangın evlere sıçramadan önlense de bölgedeki tarım arazileri olumsuz etkilendi. Olayda özellikle bir biber serasında üretim zarar gördü; seradaki ürünler alevlerden etkilendi ve hasar oluştu. Bölgedeki diğer arazilerde de dumandan ve ısıdan kaynaklı olumsuz etkiler gözlendi.

Müdahale ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. İtfaiye ekipleri söndürme sonrası soğutma çalışmalarına başladı ve yangının tekrar alevlenmesini önlemeye yönelik önlemler alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, hızlı müdahalenin daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti. Yetkililer, özellikle kuru ot ve rüzgâr koşullarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNE BAĞLI ÇANDIR MAHALLESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN DA...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNE BAĞLI ÇANDIR MAHALLESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK EVLERİ TEHDİT ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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