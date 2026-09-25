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Serik'te sabah trafiğinde tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Antalya-Alanya D400 yolunda tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır, hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serik'te sabah trafiğinde tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

kaza ve müdahale:

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne seyreden 07 CEJ 917 plakalı servis minibüsü, sürücüsü Ahmet A. yönetimindeyken karşı yönden gelen 07 CDN 349 plakalı tur otobüsü, sürücüsü Alparslan K. idaresinde çarpıştı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıları güvenli bir alana taşıdı.

yaralıların durumu ve sevk:

Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralılardan 1’inin durumu ağır.

ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksamaları yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kaza nedeninin tespiti için görgü tanıklarının ifadeleri ve deliller değerlendiriliyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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