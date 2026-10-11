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Serik'te yağış uyarısı hasadı öne çekti: nar tarlada 15-30 liradan satılıyor

Antalya Serik’te rekolte geçen yıla göre yüksek; yağış uyarıları nedeniyle nar hasadı öne çekildi. Tarlada kilogram fiyatı kaliteye göre 15-30 TL arasında.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serik'te yağış uyarısı hasadı öne çekti: nar tarlada 15-30 liradan satılıyor

yağış uyarısı hasadı öne çekti:

Antalya’nın Serik ilçesinde bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artmasıyla birlikte nar üretimi hareketlendi. Yaklaşan yağışlı hava tahminleri, üreticileri planlanan takvimden daha erken hasada yöneltti. Erken kesim kararının amacı, yağmurun meyve kalitesine olumsuz etkisini asgariye indirmek ve depolama sürecini güvence altına almaktır.

piyasada fiyat, rekolte ve kalite dengesi:

Serik’te tarladan alım fiyatları kaliteye göre değişiyor; üreticilerin elde ettiği rakamlar kilogram başına 15 ile 30 TL arasında seyrediyor. Narenciye soğuk hava deposu sahibi Mithat Yıldırım, sezonu ‘‘bereketli bir yıl’’ olarak nitelendirirken, hava koşullarının bazı ürünlerde kalite düşüşüne neden olduğunu belirtiyor. Yıldırım, tüccar sayısının azaldığını ve talepte gerileme olduğunu vurgulayarak, piyasadaki durgunluğun işçilik ve depo maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını ifade etti.

Yıldırım ayrıca bakımlı ve kaliteli ürün yetiştirenlerin kazancının iyi olduğunu; daha düşük kaliteye sahip meyvelerinse tüccarların tercihine takıldığını söyledi. Sulu narlar meyve suyu fabrikalarına ayrılırken, sofralık narlarsa koruyucu poşetlerle soğuk hava depolarında aralık, ocak, şubat ve mart aylarına kadar muhafaza edilebiliyor.

ihracat rotası ve iş gücünün rolü:

Nakliye sektöründe çalışan Emre Kaptan ise hasadın ekim ayından itibaren Serik ve Finike’de yoğunlaştığını aktarıyor. Toplanan narlara işletmelerde sınıflandırma uygulanıyor; ardından kasalara konup soğuk hava depolarına alınıyor ve talebe göre iç pazara veya dış piyasaya sevk ediliyor. Kaptan, şu anda ağırlıklı olarak Rusya pazarına gönderim yapıldığını, ancak Avrupa ülkelerine de ciddi sevkiyatların sürdüğünü belirtti.

Hasat, aynı zamanda mevsimlik işçilere de istihdam sağlıyor. Üç yıldır Serik’te çalışan ve daha önce Mersin, İzmir, Isparta, Bursa gibi illerde narenciye işçiliği yapan Hamide Okur, sektördeki emeğin önemine dikkat çekiyor. Okur, bu iş sayesinde kendi evini alabildiğini ve halen çalışmaya devam ettiğini belirterek, nar üretiminin bölge için hem ekonomik hem de sosyal bir değer taşıdığını vurguluyor.

Genel olarak bu sezon, yüksek rekolteye rağmen iklim kaynaklı kalite riskleri ve artan maliyetlerin piyasada seçici bir alımı beraberinde getirdiği, üreticilerin ise hızlı müdahale ve soğuk zincire güvenerek hasadı korumaya çalıştığı bir tablo ortaya koyuyor.

NAR HASADI, YAĞIŞ UYARISI NEDENİYLE ERKEN BAŞLADI.

NAR HASADI, YAĞIŞ UYARISI NEDENİYLE ERKEN BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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