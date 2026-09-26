Serinhisar leblebisini farklı pazarlara taşıyacak kapsamlı proje

Musa Yılanlı’nın hedefleri ve proje vizyonu:

Denizli Ticaret Borsası (DTB) başkan adayı Musa Yılanlı, Serinhisar leblebisinin sadece üretimini artırmakla yetinmeyen, aynı zamanda ürünün katma değerini yükselten ve pazar erişimini genişleten bir proje hazırlığını kamuoyuyla paylaştı. Yılanlı, projenin amaçlarını üreticinin ve tüccarın kazancını yükseltmek olarak özetledi ve leblebiyi geleneksel tüketim kalıplarının dışına çıkarma gereğine vurgu yaptı.

Üretimden değer zincirine: detaylı yol haritası

Yılanlı, Serinhisar leblebisinin yeni pazarlara açılabilmesi için üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, ürünün katma değerli formlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Proje kapsamında; üretim süreçlerinin modernizasyonu, kalite standartlarının yükseltilmesi, işleme ve paketleme teknolojilerinin iyileştirilmesi ile markalaşma adımlarının atılması planlanıyor. Bu sayede hem tarladan sofraya değer zinciri kısalacak hem de üreticinin payı büyüyecek.

Yeni tüketim alanları ve fuar stratejileri:

Yılanlı, leblebinin sadece geleneksel gıda fuarlarında değil, sağlık, gastronomi, spor beslenmesi, çocuk gelişimi ve inovatif gıda platformlarında da tanıtılması gerektiğini vurguladı. "Serinhisar leblebisi sadece kentimizin değil, ülkemizin en önemli yöresel değerlerinden biridir. Ancak bugün geldiğimiz noktada leblebiyi sadece bilinen klasik tüketim alışkanlıklarıyla sınırlı tutamayız," sözleriyle yeni konumlandırmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca ulusal ve uluslararası konsept fuarlarda özel tanıtım stantlarıyla ürünü farklı kitlelere tanıtma planları olduğunu söyledi.

Borsa rolü, destek mekanizmaları ve beklentiler:

Proje kapsamında leblebiden elde edilecek katma değerli ürünlerin destekleneceği, markalaşma ve pazarlama süreçlerinde Denizli Ticaret Borsası’nın öncü rol üstleneceği belirtiliyor. Yılanlı, "Leblebimizi farklı mecralarda, dijital platformlarda ve küresel pazarlarda adından övgüyle söz ettirecek adımlarla hak ettiği seviyeye taşıyacağız" diyerek dijital pazarlama ve küresel tanıtım stratejilerine de vurgu yaptı. Borsa yönetimine gelindiğinde projenin hızla hayata geçirileceği taahhüt edildi.

Genel olarak proje, Serinhisar leblebisinin geleneksel kimliğini korurken tüketim ve kullanım alanlarını genişletmeyi, üretici gelirlerini artırmayı ve bölgesel ekonomiye katkıyı maksimize etmeyi hedefliyor. Yılanlı’nın açıklamaları, leblebinin hem yerel hem ulusal ölçekte daha görünür ve değerli bir konuma taşınması amacını netleştiriyor.

DENİZLİ TİCARET BORSASI (DTB) BAŞKAN ADAYI MUSA YILANLI, DENİZLİ’NİN SİMGE ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLAN LEBLEBİNİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRMAK, ÜRETİCİNİN VE TÜCCARIN KAZANCINI YÜKSELTMEK AMACIYLA HAZIRLADIĞI YENİLİKÇİ LEBLEBİ PROJESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. LEBLEBİNİN GELENEKSEL PAZAR KALIPLARININ DIŞINA ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYAN YILANLI, ÜRETİMİN ARTIRILMASINDAN ULUSLARARASI TANITIM HAMLELERİNE KADAR KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI SUNDU.