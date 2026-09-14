Serinin sonu: Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında suskun kaldı

maç sonucu ve serinin bitişi:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak rakibine karşı sürdürdüğü 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Karşılaşma 0-0 tamamlandı ve sarı-lacivertliler, uzun süreli üstünlüklerini koruyamadı.

Söz konusu 12 maçın 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiydi; bu karşılaşmaların tamamında Fenerbahçe daha önce sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Aynı şekilde kırmızı-siyahlılara konuk olduğu son 7 maçı da kazanan Kanarya, bu deplasmandaki beraberlikle bu seriyi de noktaladı.

gol yollarında ilk kez suskun kaldılar:

Bu sezon Avrupa ve lig toplamında daha önce oynadığı 11 maçta fileleri havalandıran Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk kez gol atamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 1, Süper Lig’de ise 4 maçta gol bulan sarı-lacivertler, bugün hücumdaki verimliliğini sahaya yansıtamadı.

puan durumu ve sezon başlangıcı değerlendirmesi:

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 7'ye yükseltti. İsmail Kartal yönetimindeki ekip, sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlamış, daha sonra Konyaspor ve Samsunspor karşısında galibiyetler almıştı. Geçen hafta derbide Beşiktaş’a mağlup olan takım, Gaziantep FK ile berabere kalarak son iki haftada toplam 5 puan kaybı yaşadı; ilk beş haftada ise 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile toplam 8 puan kaybı gerçekleşti.

Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Takımın hem moral hem de gol üretimi açısından nasıl bir dönüş yapacağı, önümüzdeki maçta takip edilecek ana başlıklardan biri olacak.

FENERBAHÇE, KONUK OLDUĞU GAZİANTEP FK İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI VE RAKİBİNE KARŞI ELDE ETTİĞİ 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ.