Serinlemek için kanala giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bilgiler:

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nden geçen Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki sulama kanalında akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Evden çıkan 12 yaşındaki Ayaz Kurt, iddiaya göre serinlemek için kanala girip bir daha çıkamadı.

Müdahale ve arama çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Komuta Merkezi aranarak bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar yüzeysel arama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulama kanalında su altı araması başlattı.

Kayıp çocuğun bulunması:

Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu, çocuğun cansız bedeni girdiği yerin yaklaşık 700 metre ilerisinde tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi ve kimlik işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer çalışmaların ardından yapılacak inceleme sonuçlarını paylaşacak. Güvenlik ve ekiplerin müdahale süreci olay yerinde kayıt altına alındı.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE SULAMA KANALINA SERİNLEMEK İÇİN GİREN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ, CENAZESİ DALGIÇ POLİSLER TARAFINDAN ÇIKARILDI.