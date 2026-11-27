Kaza yerinde ilk değerlendirme

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Korkuteli-Denizli karayolu Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, 07 YGU 89 plakalı hafif ticari aracı süren Bayram Ö. (71), Antalya istikametinden Denizli istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu araç, Denizli yönünden Antalya yönüne giden 07 GGF 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Ö. ile araçtaki eşi Hanife Ö. (71) ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Mukaddes Z. (62) ile Zeliha Z. (64) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Yetkililer kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine ve kusur tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE HAFİF TECARİ ARACIN KARŞI ŞERİNE GEÇİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.