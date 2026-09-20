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Serkan Özbalta: fedakâr mücadele ve coşkulu taraftarlar galibiyeti getirdi

Erzurumspor teknik direktörü Serkan Özbalta, Samsunspor galibiyetinde oyuncularının kararlılığını, takım savunmasını ve coşkulu taraftar desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Serkan Özbalta: fedakâr mücadele ve coşkulu taraftarlar galibiyeti getirdi

Erzurumspor'da maçın değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta müsabakasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta, hem oyuncularının performansını hem de tribün desteğinin önemini öne çıkardı.

taraftarların katkısı:

Açıklamasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Özbalta, "Oyuncularım hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlıydılar ve bugünkü maçın mücadeleyle geçebileceğini, üst düzey mücadele olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk. Onlar da sahada bunu tam manasıyla yansıttılar." ifadelerini kullandı. Ayrıca tribünlere yönelik, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftarımız var. Bizi çok mutlu ediyorlar. İnanılmaz bir katkı sağlıyorlar. '12. adam' olgusunu Erzurum'da tamamıyla yaşadığımız üçüncü müsabaka oldu." sözleriyle teşekkür etti.

oyun analizi ve milli aranın önemi:

Özbalta, maçın ilk yarısının dengede geçtiğini belirterek özellikle 30-32. dakika civarındaki 15 dakikalık bölümde ekibinin baskılı oynayıp golün sinyalini verdiğini ve devreye önde girildiğini anlattı. İkinci yarıda Samsunspor'un önceki haftaki 5-1 mağlubiyetten sonra reaksiyon göstereceğini öngördüklerini, rakibin stres anlarında soğukkanlı kalabildiğini vurguladı.

Teknik direktör, takım savunmasının genel anlamda iyi olduğunu ifade etti ve ligde kalite seviyesi yüksek ekiplerin bulunduğuna dikkat çekti: "Bizim eksiklerimizi kapatmamız ve mücadele gücümüzü bugünün de üstüne çıkarmamız lazım." Özbalta, milli aranın takım için doğru bir zamanlama olduğunu söyleyip dinlenme sonrası çalışmalara sıkı şekilde devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmasını rakibe saygı göstererek tamamlayan Özbalta, "Samsunspor iyi bir takım. Genç ve tecrübeli oyuncuların harmanıyla oluşmuş ama aynı zamanda çok soğukkanlı bir ekip. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diyerek Samsunspor'u tebrik etti.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA(SAĞDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA(SAĞDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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