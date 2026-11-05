Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Sermaye piyasaları soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya adliyeye sevk edildi

Savcılık, fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını; eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol talep etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sermaye piyasaları soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında savcılıktaki işlemleri tamamlanan kişiler hakimliğe sevk edildi. Yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar verme yetkisi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildiler.

Hangi suçlamalar yöneltildi:

Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında soruşturma dosyasında yer alan "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" iddiaları nedeniyle tutuklama talep etti. Diğer şüpheliler için ise daha hafif tedbirler öngörüldü.

Alınan adli tedbirler ve süreç:

Mahkemeden istenen tedbirler arasında İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül için imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulamaları bulunuyor. Üç isim için yapılan sevk, taleplerin hakimlikçe değerlendirilmesini takip edecek ve dava sürecine ilişkin sonraki aşamalar bu kararların sonucuna göre belirlenecek.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas’ta 57 gündür iz aranan Büşra bebek: aramalar sonuç vermedi
images

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır yola devrildi, bölge trafiği etkilendi
images

Muğla'da kaçakçılık operasyonları: yüzlerce ürün ve onlarca silah ele geçirildi
images

Samsun'dan dokuz ile yayılan vurgun: 13 şüpheli gözaltına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi