Dolar 48,2566 +0,06%
Euro 56,0148 +0,26%
Bist 14.343,91 -2,03%
Altın Gram 6.972,22 -0,79%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,07 +2,26%
--°

Sertavul geçidinde kaygan zeminde takla: otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Karaman'da Sertavul geçidinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Opel takla attı; araç hasar gördü, iki kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sertavul geçidinde kaygan zeminde takla: otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Sertavul geçidinde kaygan zeminde takla: otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Karaman-Mersin kara yolunun 27’nci kilometresindeki Sertavul geçidinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralanmadan kurtulurken, araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, sürücü R.Y. idaresindeki 55 TB 425 plakalı Opel marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına çıkarak takla attı. Kazanın oluş şekli ve yol koşulları, ilk tespitlere göre yağışın etkisiyle ilişkilendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı, yalnızca araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedeninin netleşmesi için inceleme sürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralan...
images

Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı
images

Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu
images

tatvan'da stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Salihli Belediyespor güven tazeledi; Hoze ile hedef şampiyonluk

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı