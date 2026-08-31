Servis güvenliğinde kritik hatırlatma: eğitim yılı öncesi muayene ve donanım denetimi

TÜVTÜRK'ten servis işletmecilerine uyarı

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında güvenlik hazırlıkları öncelik kazanıyor. Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, servis işletmecileri, araç sahipleri ve sürücülere eğitim öğretim yılı başlamadan önce araçlarının kontrol edilmesi çağrısında bulundu.

Periyodik muayene, bakım ve araç koşulları

Servis araçlarının periyodik muayenelerinin süreleri içerisinde tamamlanmış olması; araçların temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulunması gerekiyor. Ayrıca araçların yaş şartı ve diğer teknik özelliklerinin mevzuatta belirtilen tüm kriterlere uygun olması bekleniyor. Bu kontroller, olası arızaların yol açabileceği gecikme ve riskleri azaltmak adına büyük önem taşıyor.

Yolcu güvenliği ve zorunlu donanımlar

Her öğrenci için ayrı bir oturma yeri ve çalışır durumda bir emniyet kemeri bulundurulması zorunlu. Öğrencilerin iniş ve binişinin güvenli şekilde sağlanabilmesi için servis kapılarının uygun ve çalışır durumda olması; otomatik kapılı araçlarda kapının açık ya da kapalı olduğunun sürücü tarafından izlenebilmesi özellikle vurgulanan gereklilikler arasında yer alıyor. Ayrıca araç içindeki cam ve pencerelerin güvenli sabitlenmesi ve sert-keskin yüzeylerin korunması gerekiyor.

Servislerde bulunması gereken ekipmanlar arasında OKUL TAŞITI yazısı ile DUR levhası ön planda. Bunun yanında mevzuat kapsamında zorunlu tutulan kamera ve kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonları gibi sistemlerin de eğitim dönemi başlamadan önce kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

TÜVTÜRK ayrıca öğrencilere yolculuk sırasında emniyet kemerlerini takma çağrısı yaptı; sürücülerden ise muayene ve bakım kayıtlarını güncel tutmaları, eksik veya arızalı donanımların derhal giderilmesini sağlamaları istendi.

OKULLARIN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK SERVİS ARAÇLARINDA GÜVENLİK KONTROLLERİ ÖNEM KAZANIYOR.