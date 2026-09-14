Servis minibüsü Esenler bağlantı yolunda motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

İstanbul Esenler'de sabah saatlerinde bir servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, araç ise kullanılamaz hale geldi.

olayın seyri:

Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenler 15 Temmuz Mahallesi Bağlantı Yolu Yıldırım-TEM Metris istikametinde meydana geldi. Sürücü, motor bölümünde alevleri fark ederek minibüsü emniyet şeridine çekti ve yangına ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Durumu bildiren sürücünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale, soğutma ve trafik etkisi:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri güvenlik önlemi olarak yolun 1 şeridini trafiğe kapattı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Alevlere teslim olan servis minibüsü, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını, minibüsün ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Sürücünün zamanında müdahalesinin daha büyük bir faciayı önlediği değerlendirildi.

ESENLER'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU