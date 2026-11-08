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Sessiz başlangıç: Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 15 dakikası golsüz

Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşılaşmasının 11. haftadaki randevusu başladı; ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçti, maç halen devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sessiz başlangıç: Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 15 dakikası golsüz

maçtan kısa notlar:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma başladı ve ilk bölümde her iki takım da temkinli bir oyun sergiliyor.

ilk 15 dakika:

Maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti. Mücadele halen devam ediyor; ilerleyen dakikalarda takımların hücumda daha net pozisyonlar araması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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