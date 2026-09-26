sessizliğini bozan başkan: iddialar değil resmi rakamlar belirleyicidir

Başkan Sadıkoğlu'nun açıklaması:

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde gündeme gelen iddialara ilişkin bugüne kadar sessiz kaldıklarını, bunun sebebinin itiraz süreçlerinin İlçe Seçim Kurulunca tamamlanmasını beklemek olduğunu belirtti. Sürecin yargı gözetiminde yürütüldüğünü vurgulayan Sadıkoğlu, polemiğe girmeyip resmi verilerin netleşmesini beklediklerini ifade etti.

İddialarla değil, rakamlarla konuşuyoruz yaklaşımıyla konuşan Sadıkoğlu, kamuoyuna yansıyan bazı sayıların gerçeklerle uyumlu olmadığını söyledi ve sonuçların artık resmi olduğunu belirtti.

NACE kodu güncellemesi ve itiraz sonuçları:

Sadıkoglu, meslek gruplarındaki düzenlemenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 7 Ocak 2025 tarihli yazısı doğrultusunda başladığını, Gelir İdaresi Başkanlığı ile TÜİK tarafından revize edilen NACE kodlarının üyelerin kodlarına yansıtıldığını açıkladı. Söz konusu düzenlemenin 2025 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Yaklaşık 13 bin üyenin NACE kodlarının güncellenmesi sonucu 3 yeni meslek komitesinin oluştuğu ve 4 bin 970 üyenin grubunun yeni kodlara göre otomatik değiştiği belirtildi. Bu değişikliklere ilişkin 645 üyenin İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiği, kurul incelemesi sonucunda 631 üyenin yeni grubunun doğru bulunduğu, yalnızca 14 üyenin eski grubuna döndüğü bildirildi.

Seçmen listeleri ve çıkan/eklenen üyeler:

Seçmen listelerinden çıkarılan ve listeye eklenen üyeler konusunda kamuoyunda farklı rakamlar dolaştığını söyleyen Sadıkoğlu, vergi terk mükellefleriyle ilgili daha önce dile getirilen 155 sayısının gerçek olmadığını, İlçe Seçim Kurulu incelemesiyle ortaya çıkan gerçek sayının 67 olduğunu belirtti. Benzer şekilde listeye eklendiği iddia edilen 201 kişinin gerçekte 4 kişi olarak tespit edildiğini söyledi.

Sadıkoğlu, bu nedenle süreç tamamlanmadan açıklama yapmadıklarını ve üyelerin doğru bilgiye ulaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Seçim takvimi ve şeffaflık vurgusu:

Başkan Sadıkoğlu, oy kullanma hakkına sahip üye sayısının 7 bin 217 olduğunu, seçmen listelerinin askıda kalma süresinin 29 Eylül Salı gününe kadar devam edeceğini ve seçimlerin İlçe Seçim Kurulu kararı doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Seçmen listelerinin verilmediği iddialarına da değinen Sadıkoğlu, liste taleplerinin dilekçe ile ve mevzuat çerçevesinde yapılması gerektiğini, üyelerin kişisel verilerinin paylaşımında KVKK hükümlerinin geçerli olduğunu söyledi. Ayrıca ilgili kişilerin aylardır üyeleri arayıp işyerlerini ziyaret ettiklerini, bu durumun 'liste verilmedi' iddiasıyla çeliştiğini belirtti ve oda yönetiminin şeffaflık ile mevzuat esaslı bir süreç yürüttüğünü ifade etti.

Son olarak Sadıkoğlu, biz seçim sürecinin başından beri üyemizin iradesine güvendiğimizi, tartışmaların değil üyelerin kararının belirleyici olacağı bir seçim istediklerini belirterek 1 Ekim günü kararın üyelere ait olacağını söyledi.

BAŞKAN SADIKOĞLU, SESSİZLİĞİNİ BOZDU: “İDDİALARLA DEĞİL, RESMİ KARARLARLA KONUŞUYORUZ”