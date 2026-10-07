Seven fark eder: erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor

kendiniz için fark edin, sevdikleriniz için hatırlatın:

İzmir'de Acıbadem Kent Hastanesi'nin meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlediği 'kendiniz için fark edin, sevdikleriniz için hatırlatın' başlıklı söyleşi, "seven fark eder" temasıyla gerçekleştirildi. Gazeteci Ayşe Arman'ın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte Acıbadem Kent Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Atahan, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Merve Gürsoy Bulut ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkan Yardımcısı Feyza Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.

tarama ve erken tanı vurgusu:

Prof. Dr. Merve Gürsoy Bulut, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, "Her sekiz kadından birinde bu hastalığa rastlanmakta olup, kadınlarda bu sıklıkta görülen başka bir kanser türü bulunmamaktadır" dedi. Bulut, mamografinin yanı sıra meme ultrasonu ve meme MR'ının da tanı sürecinde kullanılan yardımcı görüntüleme yöntemleri olduğunu aktardı.

Uzmanlar, ortalama risk grubundaki her kadının 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektirmesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bulut, "Mamografi sayesinde meme kanseri çok erken evrelerde teşhis edilebilmekte ve 'erken tanı hayat kurtarır' ilkesi tam anlamıyla karşılık bulmaktadır" ifadelerini kullandı. Erken tanının meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalma sağladığı belirtildi.

meme kanserinin tedavi başarısı:

Prof. Dr. Bülent Karabulut, meme kanserinin tek bir hastalık olmadığını, birçok alt tipi bulunduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Meme kanseri, dünyada en sık görülen kanser türüdür. Dünyada yılda yaklaşık 2 milyon, ülkemizde ise senede 25 bin vaka görülmektedir." Karabulut, tanı yöntemleri, tarama programları ve tedavideki gelişmeler sayesinde meme kanserinin hangi evrede yakalanırsa yakalansın çok başarılı şekilde tedavi edildiğini söyledi.

Uzmanlar ayrıca aile öyküsü veya genetik testlerin pozitif çıkması durumunda bireylerin yüksek risk grubuna girebileceğini; bu vakalarda taramanın daha erken yaşta başlatıldığını ve ek görüntülemelerin gerekebileceğini hatırlattı. Bireylerin risk durumlarını öğrenmek için meme radyoloğu veya uzmana başvurmaları önerildi.

hasta anlatımları ve çağrı:

Onkoloji hastası Fatma Eyüboğlu Bozkurt, teşhis ve tedavi sürecini paylaşarak, "Geçen sene temmuz ayında ilk teşhisimi aldım. 19 Ağustos'ta ilk kemoterapimi alarak tedavime başladım. 16 kür kemoterapi aldım. Sonrasında tümörüm çok ciddi ölçüde küçüldü ve ameliyat olabileceğim boyutlara geldi. Ameliyat sürecimden sonra 30 gün boyunca radyoterapi aldım. Halihazırda akıllı ilaç tedavim devam ediyor" dedi ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Bir diğer hasta Göknil Pınar da 2022'den beri takip ettiği kistler sonrası yapılan tetkiklerle kanser olduğunu öğrendiğini anlattı. "Hemen ameliyat oldum. Ameliyatımın üzerinden 2 ay geçti. Çarşamba günü tedavimin ikinci bölümü başlayacak ve ben hazırım" diye konuştu. Göknil, mamografinin önemine dikkat çekerek her yıl mamografi çektirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırma ve kadınları erken tanı ile tarama programlarına katılmaya teşvik etme amacı taşıdı. Uzmanlar, en ufak bir şüphede hekime başvurulmasını, ele gelen kitle beklenmemesini ve düzenli kontrollerle erken tanıya önem verilmesini önerdi.

İZMİR’DE ACIBADEM KENT HASTANESİ TARAFINDAN MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘KENDİNİZ İÇİN FARK EDİN, SEVDİKLERİNİZ İÇİN HATIRLATIN’ BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.