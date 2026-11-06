Sevgi Eli kendi yuvasında: atıl nikah sarayından dayanışma merkezine

Sevgi Eli kendi merkezine taşındı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sevgi Eli, Karşıyaka Mahallesi'ndeki modern hizmet binasında birinci yılını tamamladı. Geçen yıl Kasım ayında, uzun süre atıl kalan eski nikah sarayının baştan aşağı yenilenmesiyle açılan merkez, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve toplumsal dayanışmanın somut bir örneği haline geldi.

Tasarruf ve kapasite artışı:

Daha önce kiralık bir binada hizmet veren merkez, kendi mülküne taşınarak belediye bütçesini önemli bir kira giderinden kurtardı. Bu taşıma, Sevgi Eli'nin lojistik ve depolama kapasitesini artırarak, bağışların daha hızlı ve etkili dağıtılmasını sağladı.

Ulaşılan yardım ve rakamlar:

Merkez, yeni dönemdeki 2 yıllık süreçte 12 bin 724 kişiye yaklaşık 750 bin parça giyecek yardımı yaptı; ayrıca 4 bin 87 kişiye yaklaşık 35 bin parça eşya desteğinde bulundu. Toplamda 785 bin parça yardım ulaştıran Sevgi Eli, binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl önce Karşıyaka’da terk edilmiş bir binayı güzelliğe ve iyiliğe dönüştürerek halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bu güzel tesis ile binlerce insanımızın hayatına dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şehrin emanetine sahip çıkmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Sevgi Eli, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam ederek, modern binasında hizmet kapasitesini artırdı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ATIL DURUMDAKİ ESKİ NİKAH SARAYINI BİR YIL İÇİNDE SOSYAL DAYANIŞMANIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜ. KENDİ BİNASINA TAŞINARAK KİRA GİDERİNDEN TASARRUF SAĞLAYAN SEVGİ ELİ, 785 BİN PARÇA YARDIMLA BİNLERCE VATANDAŞA DESTEK OLDU.