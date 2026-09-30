Şevket Keskin beşinci kez TESK yönetiminde

tesk'te yeni dönem belirlendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi. Tek aday olarak giren Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanlığına seçildi; Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de yönetim listesinde yer aldı.

şevket keskin'in yönetim rolü:

Genel kurul sonucunda Keskin, beşinci kez TESK Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Keskin'in yeniden yönetime girmesi, Malatya esnaf ve sanatkâr teşkilatının TESK içinde temsilinin devamını sağlıyor. Seçim süreci, Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda Yiğiner’in tek aday olmasıyla tamamlandı.

deprem desteği ve ankara çarşısı vurgusu:

Keskin, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Yiğiner'in 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya esnafına verdiği desteğe dikkat çekti. Keskin, Yiğiner’in deprem sonrasında Malatya’da ticari hayatın sürdürülmesine yönelik çalışmalarda yer aldığını ve kentte kurulan en düzenli ve büyük geçici ticaret merkezlerinden biri olan Ankara Çarşısı'nın esnaf için önemine işaret etti.

ahilik kültürü ve öncelikler:

Kendisiyle birlikte yeni dönemin önceliklerine değinen Keskin, esnaf ve sanatkâr teşkilatının temelinde Ahilik kültürü bulunduğunu vurguladı. Yiğiner'i tebrik eden Keskin, Ahilik değerleri olan dayanışma, emek, alın teri ve kardeşlik anlayışıyla esnafın haklarının, hukukunun ve sesinin her platformda savunulmaya devam edeceğini belirtti ve teşkilatın birlik mesajı verdi.

ŞEVKET KESKİN YENİDEN TESK YÖNETİMİNDE