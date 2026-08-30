Seydikemer üreticileri yangın hasarının tespit ve desteğiyle yalnız bırakılmıyor

yangının tarımsal alanlara etkisi:

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi’nde çıkan orman yangını sonrası bölgede tarımsal hasar tespit ve inceleme çalışmaları başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen arazileri yerinde değerlendirerek, zarar gören üretim alanlarının kapsamını belirlemeye yönelik çalışma yürüttü.

İncelemelerde, bitkisel üretim alanları üzerinde oluşan zararlar gözlemlendi ve üreticilerin anlattıkları üzerinden öncelikli mağduriyetler tespit edildi. Ekiplerin saha çalışmaları, hem mevcut zararların kayda geçirilmesi hem de kısa vadede hangi ihtiyaçların acil olduğunun saptanması amacıyla gerçekleştirildi.

il müdürlüğü temsilcilerinin saha çalışması:

Çalışmalara İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Aydın ile teknik personel katıldı. Heyet, üreticilerle doğrudan görüşerek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de saha koşullarını yerinde inceledi.

Yetkililer, üreticilerin bildirdiği ihtiyaç ve talepleri kayıt altına aldı ve bunların değerlendirmeye alınacağını bildirdi. Yapılacak değerlendirmeler ışığında, zarar gören alanlara yönelik destek uygulamaları ve izlenecek prosedürler hakkında çalışma yürütülecek.

üretimin yeniden sürdürülebilmesi için atılacak adımlar:

Saha incelemeleri, öncelikle acil ihtiyaçların belirlenmesi ve uzun vadeli tarımsal üretimin tekrar tesis edilmesine yönelik yol haritası oluşturulması amacını taşıyor. Yetkililer, tarımsal üretimin yeniden sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaların devam edeceğini vurguladı ve üreticilerle iletişimin süreceğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin saha ziyareti, bölgedeki üreticilerin hem psikolojik hem de ekonomik açıdan yalnız olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Yapılacak tespitlerin sonucuna göre izlenecek adımlar ve sağlanacak destekler hakkında üreticiler bilgilendirilecek.

MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİ KORUBÜKÜ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN ÜRETİCİLER, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLEREK ZARAR GÖREN ALANLAR YERİNDE İNCELENDİ.