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Seydikemer'den Kaş'a uzanan yangın gökyüzünü dumanla örttü

Muğla Seydikemer'de saat 10.40'da ziraat alanında başlayan yangın, kuzey rüzgârıyla büyüyerek Kaş sınırına ulaştı; ekipler hava ve kara müdahale ediyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seydikemer'den Kaş'a uzanan yangın gökyüzünü dumanla örttü

Seydikemer'de başlayan yangın Kaş sınırına ulaştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.40 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın, Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada kuvvetli rüzgâr nedeniyle hızla ilerledi ve kanyondan gelen dereyi aşıp Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Müdahale çalışmaları:

Bölgeye çok sayıda hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla koordineli şekilde çalışıyor. Ancak sahada etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgâr müdahaleyi güçleştiriyor; yangının söndürülmesi için yürütülen çalışma 7. saate yaklaşan sürede aralıksız devam ediyor.

Dumanın etkileri ve ulaşım:

Yangından yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı ve görüş mesafesini düşürdü. Bu durum, Muğla-Antalya Karayolu'nda seyreden araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu. Ekipler hem yangının seyrini takip ediyor hem de yolların güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor.

Yetkililer ve sahadaki ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor; gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler paylaşılmaya devam edecek.

SEYDİKEMER YANGININDA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

SEYDİKEMER YANGININDA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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