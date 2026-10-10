Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Seyhan Nehri'nde görsel şölen

Adana'da düzenlenen 10’uncu Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında Merkez Park'ta Seyhan Nehri üzerinde eşsiz bir gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte bin dron uçuruldu, ardından lazer ve havai fişek şovu ile sahne tamamlandı. Seyirciler, nehrin kıyısında toplanarak anları cep telefonlarıyla kaydetti.

gösterinin ayrıntıları:

Program, gökyüzünde dronların oluşturduğu figürlerle başladı. Gösteri, görsel geçişler ve senkron ışık hareketleriyle seyirlik bir şova dönüştü; daha sonra lazer animasyonları ve havai fişek gösterisi yapıldı. Organizasyon yetkilileri, dron sayısının ve sahne düzeninin festivalin kapsamını ve izleyiciye verilen önemi ortaya koyduğunu belirtti.

vali ve izleyicilerin değerlendirmesi:

Adana Valisi Mustafa Yavuz etkinlik sonrasında gazetecilere şunları söyledi: "Gökyüzünde bin dron ile Adana’daki tüm değerlerimizi gökyüzüne yansıttık. Sadece lezzetlerimizi değil, Adana’nın tarihini, kültürünü ve coşkusunu herkese anlatmaya devam edeceğiz. Adana bu festivali çok sevdi ve sahip çıkıyor."

Gösteriyi takip eden vatandaşlardan Ayberk Arslan ise, "Festivalimiz coşkuyla sürüyor. Hem Adana halkı hem de şehir dışından gelenler için çok güzel bir etkinlik oldu. Muazzam bir gösteri izledik. Gelmeyenler çok şey kaybeder, herkesi Adana’ya bekliyoruz" dedi.

Festival programı devam ederken, etkinlik alanına gelenlerin ve şehirde yaşayanların bu tür gösterilere ilgisi dikkati çekti; gece boyunca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve festivalin ilgi odağı oldu.

ADANA’DA ULUSLARARASI LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA, SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BİN DRON, LAZER VE HAVAİ FİŞEKLERLE DÜZENLENEN GÖSTERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.