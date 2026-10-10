Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Seyhan Nehri'nde 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında bin dron, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi; vatandaşlar anları kaydetti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Seyhan Nehri'nde görsel şölen

Adana'da düzenlenen 10’uncu Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında Merkez Park'ta Seyhan Nehri üzerinde eşsiz bir gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte bin dron uçuruldu, ardından lazer ve havai fişek şovu ile sahne tamamlandı. Seyirciler, nehrin kıyısında toplanarak anları cep telefonlarıyla kaydetti.

gösterinin ayrıntıları:

Program, gökyüzünde dronların oluşturduğu figürlerle başladı. Gösteri, görsel geçişler ve senkron ışık hareketleriyle seyirlik bir şova dönüştü; daha sonra lazer animasyonları ve havai fişek gösterisi yapıldı. Organizasyon yetkilileri, dron sayısının ve sahne düzeninin festivalin kapsamını ve izleyiciye verilen önemi ortaya koyduğunu belirtti.

vali ve izleyicilerin değerlendirmesi:

Adana Valisi Mustafa Yavuz etkinlik sonrasında gazetecilere şunları söyledi: "Gökyüzünde bin dron ile Adana’daki tüm değerlerimizi gökyüzüne yansıttık. Sadece lezzetlerimizi değil, Adana’nın tarihini, kültürünü ve coşkusunu herkese anlatmaya devam edeceğiz. Adana bu festivali çok sevdi ve sahip çıkıyor."

Gösteriyi takip eden vatandaşlardan Ayberk Arslan ise, "Festivalimiz coşkuyla sürüyor. Hem Adana halkı hem de şehir dışından gelenler için çok güzel bir etkinlik oldu. Muazzam bir gösteri izledik. Gelmeyenler çok şey kaybeder, herkesi Adana’ya bekliyoruz" dedi.

Festival programı devam ederken, etkinlik alanına gelenlerin ve şehirde yaşayanların bu tür gösterilere ilgisi dikkati çekti; gece boyunca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve festivalin ilgi odağı oldu.

ADANA’DA ULUSLARARASI LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA, SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BİN DRON, LAZER VE HAVAİ...

ADANA’DA ULUSLARARASI LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA, SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BİN DRON, LAZER VE HAVAİ FİŞEKLERLE DÜZENLENEN GÖSTERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama
images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi