Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Yangın, Ordu'nun Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.E. yönetimindeki 52 K 4794 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastik kısmından duman yükselmeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, aracın dorse bölümüne de sıçradı.

itfaiye müdahalesi:

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki riskler giderildi.

hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle kamyonun dorse kısmında hasar oluştu. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı; soruşturmanın sonucu sonrası hasar tespiti ve gerekli işlemler yapılacak.

ORDU'DA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNUN LASTİK KISMINDA BAŞLAYAN VE DORSEYE DE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.