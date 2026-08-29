Seyir halindeki yol verme tartışması otobüste şiddete dönüştü

Olayın detayları

Adana'nın Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bir ambulans sürücüsü ile özel halk otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Olayda ambulans sürücüsünün otobüse binerek şoförü darbettiği, otobüsteki yolcuların araya girmesiyle kavganın sona erdiği ve yaşananların otobüsün güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Gelişme:

Olayda adı açıklanan özel halk otobüsünün plakası 01 J 0392 olarak kaydedildi ve şoförün adı Berke Ö. şeklinde verildi. Seyir halindeyken ambulans sürücüsünün otobüse yanaşarak neden yol verilmediğini sorması üzerine, Berke Ö.'nün trafikte başka araçlar bulunduğu için yol veremediğini söylediği aktarıldı. İddialara göre ambulansın önünü aracına kırması üzerine ambulans sürücüsü araçtan inip otobüse binerek şoföre saldırdı; darp sırasında boğaz sıkma, yüzüne yumruk atma ve yüzünü çizme gibi zarar verici eylemler meydana geldiği, ayrıca otobüsün ön camı ve kaportasında hasar oluştuğu belirtildi.

Tarafların ifadeleri ve işlem:

Berke Ö. darp raporu alacağını ve şikayetçi olacağını açıkladı; ayrıca araçtaki hasar için de işlem yapacağını bildirdi. Otobüs şoförü, ambulansta hasta bulunmadığını, araçta sadece iki hemşire olduğunu ve sirenin çalınmadığını belirtti. Olayla ilgili olarak her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

ADANA’DA BİR AMBULANS ŞOFÖRÜ, TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASINDA OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENİRKEN ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE KAVGA SONLANDIRILDI. DARP EDİLEN ŞOFÖR, “KENDİSİ DOĞRUDAN ŞİDDET EĞİLİMİNDE BULUNDU VE BENİ DARP ETTİ. BEN BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM VE DARP RAPORU ALACAĞIM.” DEDİ.