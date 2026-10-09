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Seyit Ardıç yeniden başkan seçildi; birlik ve güven ön plana çıktı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, tek aday olduğu ASO 18. Dönem seçimlerinde yeniden başkan seçildi; dayanışma ile Ankara sanayisine hizmete devam edecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:38

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Seyit Ardıç yeniden başkan seçildi; birlik ve güven ön plana çıktı

ASO’da yeniden görev:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO 18. Dönem organ seçimlerinde yeniden başkanlığa seçildiğini açıkladı. ASO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen dört yılda bir düzenlenen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu üyeleri ile TOBB Genel Kurulu delegeleri belirlendi. Ardıç, tek aday olarak girdiği seçim sonrası üyelerine teşekkür etti ve görevi layıkıyla sürdüreceğini söyledi.

seçim süreci ve yönetim vurgusu:

Seçim salonunda bulunan delegilerin nitelik ve tecrübesine dikkat çeken Ardıç, Meclis üyesi seçilen 112 kişi için övgüde bulundu. Yönetim kurulunun başkan dahil 11 kişi veya gruptan oluştuğunu, yönetim listesinde yer alacak 10 kişiyi belirlemenin zor bir süreç olduğunu belirtti. Ardıç üyelerine hitaben, meclis üyelerinin birikimi, tecrübesi ve kişiliğinin odanın geleceği için belirleyici olduğunu vurguladı ve bu talebin kendisine büyük moral verdiğini söyledi.

başkanın mesajı:

Ardıç, ASO'nun Ankara için taşıdığı önemi öne çıkararak, ASO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum ifadesiyle teşekkürlerini iletti. 41 meslek grubunun tamamında listelerin güçlü destekle kazanıldığını, 41 meslek grubunun 40’ında tek listeyle seçimin gerçekleşmesinin Ankara sanayicilerinin birliğinin göstergesi olduğunu belirtti. Sonuçların ortak özveri ve beraberliğin ürünü olduğunu söyleyerek, odamızın gücünün güven ve ortak çalışmadan beslendiğini ifade etti.

yeni yönetim listesi:

Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu Asil Üyeler listesinde şu isimler yer aldı: Mete Çağlayan, Ercan Ata, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Musa Ertunç, Berat Darçın, Ramazan Yön, Hasan Cem Taşkaldıran. Ardıç, yeni dönemde Ankara'ya hizmeti sürdürme kararlılığını yineleyerek seçimin Ankara ve ASO üyeleri için hayırlı olmasını diledi.

Seçim sonuçları ve Ardıç'ın konuşması, ASO içinde birlik ve sorumluluk paylaşımının önümüzdeki dönemde de öncelik olacağının işareti olarak değerlendirildi.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, &quot;ANKARA SANAYİ ODASI’NIN YÖNETİM...

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "ANKARA SANAYİ ODASI’NIN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNU YENİDEN ÜSTLENMENİN GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM. ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUNDAKİ ARKADAŞLARIM ADINA HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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