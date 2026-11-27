Toplantı ve teşkilat çalışmaları:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gülhan Albayrak, Seyitgazi ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, İlçe Başkanı Özcan Yıldız ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve sahadaki çalışmalar, organizasyon planları ile önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirilmesine ayrıldı.

Programda Albayrak, teşkilatın heyecanına ve birlik beraberlik ruhuna dikkat çekti; Özcan Yıldız ve partililere ev sahipliği için teşekkür etti. Toplantıda yapılan istişarelerin, yerel koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Asker uğurlaması için hane ziyareti:

Danışma Meclisi toplantısının ardından İl Başkanı Gülhan Albayrak, Seyitgazi Yunus Mahalle Başkanı Ümit Akar'ın evine misafir oldu. Ziyaretin amacı, vatani görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olacak Samet Akar'ı uğurlamaktı.

Albayrak, genç askere hayırlı tezkereler dileyerek, Samet Akar'ın sağ salim ailesine ve sevdiklerine kavuşmasını temenni etti. Aile ziyareti sırasında vatan görevinin önemi ve yerel dayanışma duygusu öne çıktı.

Teşekkür ve birlik mesajı:

Gün boyunca vurgulanan temel mesajlar arasında teşkilat içindeki koordinasyon, sahadaki aktif katılım ve gençlere verilen destek yer aldı. Yapılan toplantı ve hane ziyareti, partinin yerel temsiliyeti ve toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından anlamlı bir çerçeve sundu.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜLHAN ALBAYRAK, SEYİTGAZİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NA KATILARAK TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ, ARDINDAN VATANİ GÖREVİNE UĞURLANACAK GENCİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.