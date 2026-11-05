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Seyitgazi'de yakalanan zanlı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Arif Sefa Ö. (28), Seyitgazi'de yakalandı; açılan ateşte iki jandarma hafif şekilde yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Seyitgazi'de yakalanan zanlı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

Seyitgazi'de yakalanma:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Arif Sefa Ö. (28), Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının, gasbettiği araçla kaçarken Taşlık Mahallesi yakınlarında aracın çamura saplanması sonucu yaya olarak kaçmaya devam ettiği belirlendi.

yakalanma süreci:

Jandarma ekipleri, yapılan çalışmayla şahsın Seyitgazi’ye bağlı Kuyucak Mahallesi çevresindeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu tespit etti. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına karşılık zanlının tüfekle ateş açtığı ve çıkan çatışma sonrası güvenlik güçlerinin operasyonuyla zanlının etkisiz hale getirilerek yakalandığı bildirildi.

jandarmaların durumu ve gözaltı:

Zanlının açtığı ateş sonucu iki jandarmanın hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler jandarma tarafından sürdürülüyor.

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir&#039;de jandarmaya ateş açtıktan sonra yakalandı

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir'de jandarmaya ateş açtıktan sonra yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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