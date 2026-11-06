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Seyyar tezgahtan aya uzanan hayal: Mersin'de künefe satarak dünyayı geziyor

27 yaşındaki Deniz Renkli, Mersin Akdeniz'de seyyar künefecilikten kazandığıyla 15 ülkeyi gezdi; hedefi 195 ülkeyi tamamlayıp Ay veya Mars'a gitmek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Seyyar tezgahtan aya uzanan hayal: Mersin'de künefe satarak dünyayı geziyor

Aile geleneğini dünyanın yollarına taşıyan seyyar künefeci:

Mersin Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Deniz Renkli, dedesinden babasına, babasından kendisine geçen künefecilik mesleğini seyyar tezgâhında sürdürüyor. Üçüncü kuşak olarak devam ettirdiği meslekte yaklaşık 2 yıldır tezgâh başında olan Renkli, işiyle geçimini sağlarken aynı zamanda biriktirdiği gelirle dünya turu hayalini gerçekleştiriyor.

Renkli, sokak arasındaki seyyar tezgâhından elde ettiği kazancın bir kısmını düzenli olarak seyahat bütçesine ayırıyor. Yaklaşık her altı ayda bir farklı bir ülkeye giderek yeni kültürler tanıdığını ifade eden genç künefeci, bu sayede mesleğini bırakmadan gezmeye devam ediyor.

Gezileri ve finansmanı:

Renkli bugüne kadar 15 ülkeyi ziyaret ettiğini söylüyor. Geçmişte gittiği ülkeler arasında Mısır, Hindistan, Kanada, Venezuela, Endonezya ve Balkanlar bulunuyor. Her yolculuğu kendi emeğiyle kazandığı parayla finanse eden Renkli, seyahatlerini hem yeni tatlar keşfetme hem de insanlarla iletişim kurma fırsatı olarak tanımlıyor.

Genç künefeci, çocukluğundan beri farklı ülkeleri gezme ve kültürleri tanıma arzusu taşıdığını belirtiyor: "Benim küçüklükten beri bir hayalim vardı. Dünyayı, ülkeleri gezmek, farklı kültürler tanımak. Şu ana kadar ise yaklaşık 15 ülkeye gittim. Künefe satarak bu hayalimi gerçekleştirmeye devam ediyorum."

Büyük hedef: Ay veya Mars:

Renkli'nin hedefleri dünya ile sınırlı kalmıyor. Önceliğinin tüm dünyayı görmek olduğunu vurgulayan genç, 195 ülkeyi ziyaret ettikten sonra küçük ada devletlerini de gezmeyi planladığını aktarıyor. Hedefini daha da ileri taşıyarak, "Bütün ülkeleri gezdikten sonra tek hedefim aya gitmek olabilir, Marsa gitmek olabilir" sözleriyle uzaya açılma hayalini dile getiriyor.

Renkli'nin hikâyesi, geleneksel bir mesleği yaşatarak kendi emekleriyle dünya karnesini genişleten bir örnek sunuyor. Seyyar tezgâhın başında sürdürülen günlük uğraş, genç bir gezginin büyük hedeflerini finanse ediyor ve mesleğin nesiller arası aktarımını somutlaştırıyor.

MERSİN’DE DEDESİNDEN BABASINA, BABASINDAN DA KENDİSİNE MİRAS KALAN KÜNEFECİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN...

MERSİN’DE DEDESİNDEN BABASINA, BABASINDAN DA KENDİSİNE MİRAS KALAN KÜNEFECİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN 27 YAŞINDAKİ GENÇ, SEYYAR TEZGAHINDA KAZANDIĞI PARAYLA DÜNYAYI GEZİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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