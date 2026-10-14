Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür

teşekkür töreni düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen oranlarını düşürme ve normal doğumu destekleme eylem planı kapsamında yürütülen çalışmaların sonucu olarak bir teşekkür töreni düzenlendi. Hastane, Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarına sahip olarak, sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının altında kalması nedeniyle başarı gösteren birimlerini onurlandırdı.

hangi birimler ödüllendirildi:

Törende Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Doğum Ünitesi, Kadın Doğum Servisi, Gebe Okulu ve Anne Sütü Birimi çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgeler, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Başhekim Yardımcısı Dr. Yener Tutaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit tarafından verildi.

başhekimin değerlendirmesi:

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser törende yaptığı konuşmada, anne ve bebek sağlığının korunmasının, anne adaylarının doğum sürecinde doğru bilgilendirilmesinin ve normal doğumun desteklenmesinin öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Keser, "Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane unvanlarımızın yanı sıra, sezaryen oranlarımızın Türkiye ortalamasının altında olması, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, her anne adayına güvenli, nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunarken, tıbbi gereklilikler doğrultusunda normal doğumu desteklemek ve anne-bebek sağlığını en üst düzeyde korumaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

MEHMET AKİF ERSOY ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNİN SEZARYEN ORANLARININ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA OLMASI NEDENİYLE BU BAŞARIYA KATKI SUNAN BİRİMLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.